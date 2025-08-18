Мир
22:05, 18 августа 2025

Трамп обсудит обмен территориями с Зеленским и лидерами ЕС

Трамп обсудит обмен территориями с Зеленским и главами стран ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент США Дональд Трамп анонсировал обсуждение обмена территориями между Россией и Украиной. Об этом он заявил на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским и главами европейских стран.

«Нам придется обсудить возможные территориальные обмены, обращая внимание на текущую линию фронта и переговорную позицию президента [России Владимира] Путина», — сказал он.

Глава Белого дома также подчеркнул, что российский лидер согласен на гарантии безопасности для Украины, что является «главным вопросом, который нужно обсудить».

Ранее Трамп оценил переговоры с Зеленским. По его словам, встреча пока идет «очень успешно».

