Трамп оценил переговоры с Зеленским

Трамп: Мероприятия в Белом доме пока идут очень успешно

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп оценил переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он назвал их успешными. Трансляцию ведет Белый дом на YouTube-канале.

Помимо этого, глава США заявил, что обсудил множество тем с украинским президентом. «До сих пор мы проводим очень успешный день, [ведутся] важные обсуждения, поскольку мы работаем над прекращением убийств и прекращением войны на Украине», — высказался он.

Ранее Трамп и Зеленский закончили переговоры и отправились на встречу с главами стран Европейского союза (ЕС). Беседа двух лидеров в закрытом формате длилась не более часа. Перед началом переговоров политики сделали совместное фото. Переговоры президентов США и Украины начались в 20:15 по московскому времени. При этом публичное общение продлилось около 25 минут.