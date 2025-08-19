Трамп высказался о прекращении огня для мира на Украине

Трамп заявил, что для мира на Украине необязательно прекращать боевые действия

Президент Соединенных штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что мирная договоренность на Украине может быть согласована и реализована без прекращения огня. Трансляцию встречи главы США и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме ведет Times.

По словам Трампа, сторонам «придется воевать». При этом политик отметил, что ему хотелось бы остановки боевых действий, однако со стратегической точки зрения «это может быть невыгодно как для одной, так и для другой стороны».

Тем не менее Трамп добавил, что в урегулировании кризиса на Украине наблюдается существенный прогресс во многих отношения. Цель в украинском конфликте — не временное прекращение огня, а именно длительный и прочный мир, сказал он.

Переговоры Трампа и Зеленского стартовали в понедельник, 18 августа, в 20:15 по московскому времени. Как только политики закончат общаться, глава Белого дома примет у себя европейских лидеров.

Ранее в рамках встречи по теме урегулирования конфликта на Украине американский президент призвал к встрече с участием Путина и Зеленского. Кроме того, как подчеркнул Трамп, после личных бесед с лидерами европейских стран он планирует созвониться с российским главой. Одним из обсуждаемых вопросов стало и членство Украины в НАТО: Трамп дал понять Зеленскому, что о вступлении Киева в Североатлантический альянс не может идти и речи.