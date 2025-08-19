Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал о звонке лидера США Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину.
Это произошло во время встречи американского президента с украинским и европейскими лидерами. Глава Белого дома объяснил, что хочет созвониться с президентом России, чтобы предоставить участникам переговоров обратную связь, уточнил Зеленский.
У нас были двусторонние переговоры. Затем в расширенном составе мы более подробно перешли к нашим шагам по гарантиям безопасности и возможным встречам. И после этого президент Трамп сказал: «Я сейчас пойду и поговорю об этом с Путиным»
Ушаков раскрыл подробности телефонного разговора Трампа и Путина
Советник главы государства по международным делам Юрий Ушаков раскрыл подробности телефонного разговора Путина и Трампа.
Он отметил, что беседа двух политиков продолжалась около 40 минут. Помощник российского лидера назвал разговор откровенным и весьма конструктивным.
По его словам, президент США проинформировал коллегу о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран. Трамп и Путин высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями Москвы и Киева, а также договорились о повышении ранга и уровня делегаций.
Спикер добавил, что глава государства поблагодарил американского коллегу за организацию саммита на Аляске 15 августа и достигнутый в ходе него прогресс. Также президент РФ указал на важность предпринимаемых главой Белого дома усилий по долгосрочному урегулированию конфликта на Украине.
Кто принимал участие во встрече Трампа с Зеленским?
Президент США принял украинского коллегу в Вашингтоне 18 августа. Он лично встретил гостя на крыльце Белого дома. Также в резиденцию прибыли европейские лидеры.
Так, участие во встрече принимали президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Когда может состояться трехсторонняя встреча с участием Путина?
Как стало известно, Трамп рассчитывает провести трехсторонний саммит с участием Путина «как можно скорее». Он предложил ориентироваться на пятницу, 22 августа.
Через неделю-две мы будем знать, решим ли мы это, или эти ужасные бои будут продолжены. Но мы сделаем все возможное, чтобы это закончить
Ранее сообщалось, что поступок Путина после встречи с Трампом в Анкоридже вызвал восторг в Китае. В КНР заявили, что после переговоров президент России сделал неожиданный ход, а лидер США был «сам на себя не похож».