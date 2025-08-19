Поступок Путина после переговоров с Трампом вызвал восторг в Китае

Президент России Владимир Путин повел себя любопытным образом после переговоров с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом рассказали авторы китайского издания Baijiahao, передает «АБН24».

«После переговоров Путин сделал неожиданный ход. Трамп же был сам на себя непохож», — отмечают китайские журналисты. Они обратили внимание, что на пресс-конференции бросилась в глаза разница в поведении лидеров двух стран. Если язык тела и риторика американского президента заметно отличались от его обычного стиля, то Путин вел себя в своей обычной манере — излучал уверенность и обаяние. Больше всего авторов Baijiahao удивило физическое состояние Трампа — по их мнению, глава США выглядел сильно измотанным переговорами.

Российский президент порядком удивил мировую общественность, считает издание. Путин направился на кладбище, где похоронены советские летчики, и возложил цветы на их могилы.

«Путин растрогал всех присутствующих. Он, держа в руках цветы, опустился на одно колено перед надгробием каждого из пилотов», — пишет Baijiahao. Китайские журналисты обратили внимание, что жест российского лидера произвел сильное впечатление. Было видно, с каким большим уважением он относится к людям, отдавшим жизни за свою страну, констатируют авторы издания.

