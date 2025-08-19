Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:50, 19 августа 2025Мир

Поступок Путина после переговоров с Трампом вызвал восторг в Китае

Baijiahao: Поступок Путина после встречи с Трампом вызвал восторг в Китае
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин повел себя любопытным образом после переговоров с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом рассказали авторы китайского издания Baijiahao, передает «АБН24».

«После переговоров Путин сделал неожиданный ход. Трамп же был сам на себя непохож», — отмечают китайские журналисты. Они обратили внимание, что на пресс-конференции бросилась в глаза разница в поведении лидеров двух стран. Если язык тела и риторика американского президента заметно отличались от его обычного стиля, то Путин вел себя в своей обычной манере — излучал уверенность и обаяние. Больше всего авторов Baijiahao удивило физическое состояние Трампа — по их мнению, глава США выглядел сильно измотанным переговорами.

Российский президент порядком удивил мировую общественность, считает издание. Путин направился на кладбище, где похоронены советские летчики, и возложил цветы на их могилы.

Материалы по теме:
«Россия — очень большая держава. А Украина — нет» Трамп высказался о перспективах мира и дал совет Зеленскому
«Россия — очень большая держава. А Украина — нет»Трамп высказался о перспективах мира и дал совет Зеленскому
16 августа 2025
«Они будут лебезить перед Трампом» О чем говорили лидеры России и США за кулисами переговоров и почему это взволновало Зеленского?
«Они будут лебезить перед Трампом»О чем говорили лидеры России и США за кулисами переговоров и почему это взволновало Зеленского?
16 августа 2025
Путин совершил рекордное число международных звонков после встречи с Трампом. Скольким мировым лидерам он позвонил?
Путин совершил рекордное число международных звонков после встречи с Трампом.Скольким мировым лидерам он позвонил?
18 августа 2025

«Путин растрогал всех присутствующих. Он, держа в руках цветы, опустился на одно колено перед надгробием каждого из пилотов», — пишет Baijiahao. Китайские журналисты обратили внимание, что жест российского лидера произвел сильное впечатление. Было видно, с каким большим уважением он относится к людям, отдавшим жизни за свою страну, констатируют авторы издания.

Ранее авторы Baijiahao рассказали, что официальный представитель МИД России Мария Захарова «вызвала резонанс», остроумно пошутив про госдолг Соединенных Штатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США озвучили позицию Зеленского по обмену территориями

    ВСУ перед встречей Путина и Трампа решили бить по российским городам

    ФСБ рассекретила документы о планах Японии бороться с СССР при помощи чумы и холеры

    Названа средняя пенсия по старости в России

    Популярный певец назвал лучший город мира для жизни

    Женщина занялась сексом на улице перед прохожими и детьми

    На российской федеральной трассе обрушился мост

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фото в откровенном бикини

    Поступок Путина после переговоров с Трампом вызвал восторг в Китае

    Тревел-блогер побывал в Голландии и раскрыл стоимость базовых продуктов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости