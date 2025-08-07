В Китае восхитились ответом Захаровой американскому подполковнику

Baijiahao: Захарова шуткой о госдолге США задела одну из их главных уязвимостей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова «вызвала резонанс», остроумно пошутив про госдолг Соединенных Штатов. Об этом рассказали авторы китайского издания Baijiahao, передает «АБН24».

В конце июля американский подполковник Джеффри Фриц предложил Вашингтону купить у России Командорские острова, чтобы отслеживать китайские подводные лодки. Он выразил мнение, что США смогут закрыть эту сделку за 15 миллиардов долларов.

Китайские журналисты отметили, что 15 миллиардов долларов — это большая сумма, но в данном контексте она возмутительна. Кроме того, сам факт подобного предложения является наглостью. На фоне заявления Фрица ответ Москвы не заставил себя ждать.

«Услышав это предложение, официальный представитель МИД России Мария Захарова не смогла удержаться от шутки», — пишет Baijiahao. Дипломат в шутку предложила Фрицу, если у него имеются такие деньги, «сделать Америку вновь великой» и «погасить хотя бы часть госдолга США». Как считают китайские журналисты, этим заявлением Захарова «задела одну из главных уязвимостей США».

Ранее официальный представитель МИД РФ ответила на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России. Захарова заявила, что страны Запада ввели против России и ее партнеров беспрецедентное количество санкций, а угрозы новых уже стали рутиной.