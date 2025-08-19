Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:18, 19 августа 2025Мир

Раскрыты подробности телефонного разговора Трампа и Путина

Ушаков: Путин поблагодарил Трампа за достигнутый на саммите на Аляске прогресс
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом поблагодарил его за организацию встречи на Аляске и достигнутый в ходе нее прогресс. Об этом сообщил советник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Путин также отметил важность предпринимаемых Трампом усилий по долгосрочному урегулированию конфликта на Украине, рассказал Ушаков.

Ранее он уточнил, что беседа двух лидеров продолжалась около 40 минут. По его словам, она была откровенной и весьма конструктивной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о готовности Путина встретиться с Зеленским

    Влюбленная надзирательница тайно занималась сексом с заключенным

    Xiaomi выпустила беспроводной телевизор

    Мужчин предупредили о разрушительных последствиях удара в пах для потенции

    Премьер Британии оценил итоги встречи с Трампом и Зеленским в Белом доме

    Американский телеканал высказался об отмене интервью Зеленского

    На Украине сообщили о массированном ударе по газовой инфраструктуре

    Вэнс и Рубио будут координироваться с Россией и Украиной

    Фон дер Ляйен прокомментировала встречу с Трампом и Зеленским

    В США обозначили возможные сроки встречи Путина и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости