Раскрыты подробности телефонного разговора Трампа и Путина

Ушаков: Путин поблагодарил Трампа за достигнутый на саммите на Аляске прогресс

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом поблагодарил его за организацию встречи на Аляске и достигнутый в ходе нее прогресс. Об этом сообщил советник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Путин также отметил важность предпринимаемых Трампом усилий по долгосрочному урегулированию конфликта на Украине, рассказал Ушаков.

Ранее он уточнил, что беседа двух лидеров продолжалась около 40 минут. По его словам, она была откровенной и весьма конструктивной.