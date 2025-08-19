Бывший СССР
Зеленский рассказал о звонке Трампа Путину

Зеленский: Трамп позвонил Путину во время обсуждения гарантий безопасности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yuri Gripas / Pool via CNP / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину во время обсуждения гарантий безопасности Украины с европейскими лидерами. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции.

«У нас были двусторонние переговоры. Затем в расширенном составе мы более подробно перешли к нашим шагам по гарантиям безопасности и возможным встречам. И после этого президент Трамп сказал: "Я сейчас пойду и поговорю об этом с Путиным"» — рассказал он.

По словам Зеленского, американский лидер объяснил, что хочет созвониться с российским президентом, чтобы предоставить участникам встречи обратную связь.

Ранее советник главы России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что разговор Трампа с Путиным продолжался около 40 минут, был откровенным и весьма конструктивным. В ходе беседы российский лидер отметил важность предпринимаемых Трампом усилий по долгосрочному урегулированию конфликта на Украине.

