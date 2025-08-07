Ялта, Потсдам, Ватикан. Путин и Трамп встретятся совсем скоро. Где пройдут исторические переговоры?

Географ Окунев: Саммит Путина и Трампа может пройти в стране Персидского залива

Место встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа уже согласовано и оно будет объявлено позже. Об этом заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа Юрий Ушаков помощник президента России

В частности, представитель Кремля сказал, что стороны уже приступили к проработке и организации встречи.

Что известно о возможной встрече Путина и Трампа?

Впервые о планах Трампа встретиться с Путиным «уже на следующей неделе» сообщила 6 августа газета The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, после этого американский лидер хочет провести встречу с Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским без участия европейских лидеров. Издание отмечает, что пока неизвестно, поддерживают ли украинский и российский президенты идею Трампа.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Затем телеканал Fox News сообщил, что Путин напрямую обратился к спецпосланнику главы Белого дома Стиву Уиткоффу с идеей провести саммит. После того, как это предложение было доставлено в Вашингтон, президент США заявил, что готов.

Ситуацию прокомментировал и сам Трамп. Он подчеркнул, что «есть очень хороший шанс» на встречу.

Сегодня между [спецпосланником Стивом] Уиткоффом и президентом Путиным прошли хорошие переговоры. Есть все шансы, что подходим к завершению этого пути. И есть очень высокий шанс, что встреча состоится очень скоро Дональд Трамп президент США

Чего Трамп хочет добиться на встрече с Путиным?

По данным журнала Politico, президент США планирует провести сразу две встречи с российским лидером.

«Президент Трамп заявил европейских лидерам, что намерен лично встретиться с Владимиром Путиным, а затем провести трехстороннюю встречу с ним и президентом Украины Владимиром Зеленским. Это говорит о том, что Трамп по-прежнему видит возможность прекращения конфликта дипломатическим путем», — отмечается в материале.

Также издание передает слова неназванного немецкого чиновника, который заявил, что глава Белого дома проинформировал европейских лидеров о своем плане.

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Где может пройти встреча Путина и Трампа?

Конкретное место встречи двух глав государств остается неизвестным.

Сначала ситуацию прокомментировала Турция, где ранее состоялось три раунда переговоров России и Украины. В Анкаре отметили, что не получали сигналов о возможном проведении встречи Путина и Трампа на своей территории.

«Пока никаких конкретных сигналов нет», — отметили в правительстве.

Также о возможных переговорах высказались и в Ватикане. В частности, поддерживающий контакты с Папой Римским Львом XIV глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов сообщил, что Святой престол может стать площадкой для саммита.

Мне сообщили, что Ватикан — возможная площадка. Приглашение Папы Льва XIV, подтвержденное госсекретарем [Пьетро] Паролином, в силе Леонид Севастьянов глава Всемирного союза староверов (ВСС)

В июле Севастьянов также отмечал, что в Ватикане готовы к проведению мирных переговоров между Украиной и Россией на любом уровне.

Тем не менее, как указывает британская газета The Guardian, географический охват возможного места встречи заранее ограничен. В связи с решением Международного уголовного суда (МУС) об «аресте» российского лидера, страны Запада заведомо выпадают из списка.

«Это исключает Хельсинки, где Трамп и Путин встречались в 2018 году (...) Швейцария, Австрия, Исландия, Мальта, Франция, Испания и Великобритания, где проходили саммиты между американскими и советскими лидерами времен холодной войны, также не рассматриваются по той же причине», — отмечается в материале издания.

Кроме того, издание исключает ряд других мест, где переговоры могли бы иметь важное символическое значение.

Потсдам, где Трумэн встречался со Сталиным в 1945 году невозможен, поскольку Германия является членом МУС. Ялта, где в том же году Рузвельт встречался со Сталиным и Черчиллем, несомненно, отвечала бы чувству исторической важности Трампа, однако, это не понравится странам Европы. Трампа вряд ли будут приветствовать и в Тегеране, учитывая его авиаудары The Guardian британская газета

В связи с этим, авторы материала резюмируют, что наиболее вероятным местом встречи может выступить Саудовская Аравия. Также они указали, что саммит может пройти и в Венгрии, учитывая близкие отношения Будапешта с Вашингтоном и Москвой, а также планы страны выйти из договора о МУС.

Как отметил в беседе с «Лентой.ру» политгеограф, директор Центра пространственного анализа международных отношений Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Игорь Окунев, главным критерием места переговоров Путина и Трампа станет нейтральная позиция страны по отношению к Украине.

Лучше всего в этом ракурсе выглядят монархии Персидского залива. Еще возможна Турция, так как она уже хорошо зарекомендовала себя в качестве нейтральной площадки, несмотря на свое членство в НАТО Игорь Окунев директор Центра пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО

На фоне сообщений о возможной встрече в одной из монархий Персидского залива, Путин 7 августа проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном. Также глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, что косвенно может указывать на гипотетическое место саммита.

Кроме того, исследователь напомнил о варианте с Пекином: «Еще оба лидера приглашены в Китай на парад в честь окончания Второй мировой войны в Азии, встреча может состояться и на полях этого саммита».