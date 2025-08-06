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12:16, 6 августа 2025Мир

В Кремле анонсировали переговоры с зарубежным лидером

Кремль: Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ Аль Нахайяном
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Владимир Путин

Владимир Путин . Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин проведет 7 августа переговоры с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном. Об этом сообщает Кремль, передает РИА Новости.

«Планируется рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке», — отмечается в заявлении.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин принял спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле. Он прибыл в Москву утром 6 августа. В аэропорту Внуково его встретил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, после чего они вместе прогулялись по парку «Зарядье» и посетили ресторан.

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