08:01, 7 августа 2025Мир

Стали известны подробности плана Трампа по встрече с Путиным

Politico: Трамп планирует провести две встречи с Путиным
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Juhani Kandell / Xinhua / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп планирует провести две встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Президент Трамп заявил европейских лидерам, что намерен лично встретиться с Владимиром Путиным, а затем провести трехстороннюю встречу с ним и президентом Украины Владимиром Зеленским. Это говорит о том, что Трамп по-прежнему видит возможность прекращения конфликта дипломатическим путем», — отмечается в материале.

Также журнал передает слова неназванного немецкого чиновника, который заявил, что глава Белого дома проинформировал европейских лидеров о своем плане.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что Трамп хотел бы встретиться с Путиным «уже на следующей неделе». Сам американский лидер, комментируя возможность такой встречи, отметил, что есть хороший шанс, что она состоится очень скоро.

