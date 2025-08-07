Трамп высказался о встрече с Путиным

Трамп о встрече с Путиным: Есть хороший шанс, что встреча состоится очень скоро

Есть очень хороший шанс, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится очень скоро. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, трансляцию ведет Белый дом на официальном сайте.

«Сегодня между [спецпосланником Стивом] Уиткоффом и президентом Путиным прошли хорошие переговоры. Есть есть все шансы, что подходим к завершению этого пути. И есть очень высокий шанс, что встреча состоится очень скоро», — ответил глава государства на вопрос о возможном саммите лидеров стран.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что Путин рассказал Уиткоффу о своем желании встретиться с Трампом. После того, как это предложение было доставлено в Вашингтон, президент США заявил, что готов к саммиту.

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя возможную встречу президентов, заявил, что она будет зависеть от того, смогут ли Россия и Украина достичь согласия в вопросе урегулирования.