Рубио назвал условие встречи Путина и Трампа

Рубио: Встреча Трампа и Путина будет зависеть от сближения позиций

Проведение встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет зависеть от того, смогут ли РФ и Украина достичь согласия в вопросе урегулирования. Такое условие назвал госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox Business.

«Это будет зависеть от того, какого прогресса удастся достичь. Многое будет зависеть от того, насколько мы сможем сблизить позиции сторон, сможем ли добиться прогресса», — сказал он.

Рубио подчеркнул, что в случае недостаточной близости позиций Москвы и Киева проведение встречи на уровне лидеров «не будет иметь никакого толка».

Ранее в Белом доме оценили возможность встречи Трампа и Путина. Утверждается, что она вряд ли состоится на следующей неделе из-за сложностей с организацией и необходимостью провести предварительные переговоры.