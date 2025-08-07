Мир
08:32, 7 августа 2025Мир

В Турции высказались о возможности проведения встречи Путина и Трампа

РИА Новости: Турция не получала сигналов о возможной встрече Путина и Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Турция не получала сигналов о возможном проведении встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на ее территории. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

«Пока никаких конкретных сигналов нет», — заявил собеседник агентства.

6 августа газета The New York Times сообщила, что Трамп хотел бы встретиться с Путиным «уже на следующей неделе». Сам американский лидер, комментируя возможность такой встречи, отметил, что есть хороший шанс, что она состоится очень скоро.

Ранее в администрации Эрдогана сообщили, что встреча Путина и Трампа в Турции может состояться скоро, однако конкретных сроков и временных рамок пока нет.

