В Турции высказались о возможности проведения встречи Путина и Трампа

РИА Новости: Турция не получала сигналов о возможной встрече Путина и Трампа

Турция не получала сигналов о возможном проведении встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на ее территории. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

«Пока никаких конкретных сигналов нет», — заявил собеседник агентства.

6 августа газета The New York Times сообщила, что Трамп хотел бы встретиться с Путиным «уже на следующей неделе». Сам американский лидер, комментируя возможность такой встречи, отметил, что есть хороший шанс, что она состоится очень скоро.

Ранее в администрации Эрдогана сообщили, что встреча Путина и Трампа в Турции может состояться скоро, однако конкретных сроков и временных рамок пока нет.