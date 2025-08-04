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06:42, 4 августа 2025Мир

В Турции оценили возможность скорой встречи Путина и Трампа

Администрация Эрдогана: Конкретных сроков встречи Путина и Трампа сейчас нет
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции может состояться скоро, однако конкретных сроков и временных рамок пока нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Конкретных временных рамок нет, рассчитываем, что скоро. Но конкретных сроков нет», — сообщил собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что турецкие власти пока не получали сигналов о проведении нового раунда переговоров между РФ и Украиной. В администрации Эрдогана добавили, что Турция готова возобновить свое посредничество в данном вопросе в любой момент.

Ранее президент Сербии Александр Вучич допустил встречу с Путиным и Трампом в Китае. «С 1 до 6 сентября буду в Китае. Мне сказали, что там будет, вероятно, и Путин, и, может, и с ним увижусь. Слышал, что, возможно, приедет и Трамп, но не уверен», — сказал он.

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