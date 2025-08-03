Вучич высказался о возможной встрече с Путиным

Президент Сербии Вучич допустил встречу с Путиным и Трампом в Китае

Президент Сербии Александр Вучич допустил встречу с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Китае. Его слова передает агентство Tanjug.

«С 1 до 6 сентября буду в Китае. Пять дней. Сейчас мне сказали, что там будет, вероятно, и Путин, и, может, и с ним увижусь. Слышал, что, возможно, приедет и Трамп, но не уверен», — сказал он.

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил сербского лидера на празднование 80-летия победы Китая над Японией во Второй мировой войне. Вучич подчеркнул, что его попросили принять участие в ужине мировых лидеров в Пекине 3 сентября, но не рассказали, кто будет там присутствовать.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не введет санкции против России. «Наша политика основывается на принципах, а не на том, что нам что-то нравится или нет в определенный момент», — сказал сербский лидер.