Вучич высказался о возможном введении Сербией санкций против России

Вучич: Сербия не введет санкции против России

Сербия не введет санкции против России, а допустивший это министр европейской интеграции Неманья Старович неверно выразился. Об этом заявил президент республики Александр Вучич, передает РИА Новости.

«Сербия не будет вводить санкции против РФ, наша политика основывается на принципах, а не на том, что нам что-то нравится или нет в определенный момент», — сказал сербский лидер.

Он добавил, что Старович высказался неосторожно, однако прямо не высказывал намерение Белграда ввести ограничения против Москвы. При этом политик подчеркнул, что расстроен тем, что на сербской политической сцене нашлось много людей, которые «быстрее подскакивают, чтобы защитить россиян, а не сербов».

Ранее сербский министр по вопросам европейской интеграции Неманья Старович заявил о готовности страны полностью поддержать санкции Евросоюза против России, когда членство в ЕС страны станет очевидным. Он уточнил, что сейчас Белград не поддержит санкции, поскольку они «никак не затронут Россию, а сербскую экономику — в огромных масштабах».