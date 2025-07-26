Премьер Сербии высказался о возможных санкциях против России

Премьер Сербии Мацут пообещал не вводить санкции против России

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут пообещал не вводить санкции против России, пока текущее правительство находится у власти в республике. Об этом он сказал на заседании, посвященном 100 дням работы кабинета министров, передает ТАСС.

«Когда речь заходит о внешней политике, я хочу еще раз подчеркнуть: пока я являюсь председателем правительства, мы не введем санкции против Российской Федерации», — заявил он.

Ранее сербский министр по вопросам европейской интеграции Неманья Старович заявил о готовности страны полностью поддержать санкции Евросоюза против России, когда членство в ЕС для страны станет очевидным. Он уточнил, что сейчас Белград не поддержит санкции, поскольку они «никак не затронут Россию, а сербскую экономику — в огромных масштабах».

Слова Старовича раскритиковала партия «Движение социалистов». «Сербы — не нация предателей и трусов, которые продадут мать, братьев, веру и историю», — пояснили в организации.