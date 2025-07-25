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23:18, 25 июля 2025Мир

В Сербии разъяснили позицию страны по санкциям против России

Партия «Движение социалистов» осудила слова Старовича о санкциях против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Niels Bosman / Unsplash

Сербия не ввела санкции против России, потому что это было бы подлостью. О позиции республики по этому вопросу высказалась партия «Движение социалистов», передает «Sputnik Сербия».

В партии раскритиковали слова министра по вопросам европейской интеграции Неманью Старовича о готовности поддержать антироссийские санкции ради членства в Евросоюзе, подчеркнув, что Сербия не участвовала и не будет участвовать «в антироссийской истерии».

«Сербия не ввела санкции против Российской Федерации не потому, что мы сделаем это, когда членство в ЕС станет не за горами, а потому, что сербы — не нация предателей и трусов, которые продадут мать, братьев, веру и историю», — пояснили в «Движении социалистов».

Ранее Старович заявил о готовности Сербии полностью поддержать санкции Евросоюза против России, когда членство в ЕС для страны станет очевидным, то есть за несколько месяцев до вступления. Он уточнил, что сейчас Белград не поддержит рестрикции против Москвы, поскольку они «никак не затронут Россию, а сербскую экономику — в огромных масштабах».

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