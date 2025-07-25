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10:13, 25 июля 2025Мир

Сербия пообещала поддержать санкции ЕС против России при одном условии

Старович: Сербия готова поддержать санкции против России при вступлении в ЕС
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Globallookpress.com

Сербия готова поддержать антироссийские санкции тогда, когда членство республики в Европейском союзе (ЕС) будет «очевидно». Такое условие назвал сербский министр по вопросам европейской интеграции Сербии Неманья Старович, его слова приводит Der Standard.

«Сербия готова полностью поддержать санкции Евросоюза против России, когда членство в ЕС для страны станет очевидным, то есть всего за несколько месяцев до вступления. Белград также четко и недвусмысленно осудил конфликт на Украине с самого начала», — заявил политик.

При этом Старович указал на то, что сейчас Белград не поддержит рестрикции против Москвы, поскольку они «никак не затронут Россию, а сербскую экономику — в огромных масштабах». По его словам, без гарантий вступления в ЕС страна «не пойдет на такой шаг».

14 апреля вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что новое правительство страны не введет санкции против России и продолжит нынешнюю политику в отношении Москвы.

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