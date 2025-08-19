Мир
Рубио рассказал о готовности Путина встретиться с Зеленским

Госсекретарь США Рубио: Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил о готовности встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

«Сам факт того, что Путин говорит: "Конечно, я встречусь с Зеленским", — это уже серьезно. Я не говорю, что они уйдут из той комнаты лучшими друзьями. Я не говорю, что они уйдут оттуда с мирным соглашением. Но я думаю, что сам факт того, что люди начинают разговаривать друг с другом — это важно. Этого не происходило три с половиной года», — отметил дипломат.

Ранее Рубио рассказал, что Трамп инициировал предложение о встрече Путина и Зеленского. По его словам, пока место для предстоящих переговоров не определено, но если они пройдут хорошо, то следующая встреча будет уже трехсторонней — с участием и Трампа, и Путина, и Зеленского. На ней Вашингтон надеется заключить соглашение.

