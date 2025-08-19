Рубио высказался о достижении сделки по Украине на встрече Путина с Трампом и Зеленским

Рубио: США хотят прийти к соглашению на встрече Путина, Трампа и Зеленского

США выражают надежду на то, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине может быть достигнуто на трехсторонней встрече президента России Владимира Путина, американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом заявил государственный секретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, Трамп инициировал предложение о встрече Путина и Зеленского, сейчас идет проработка этого вопроса. Пока место для предстоящих переговоров не определено, но если они пройдут хорошо, то следующая встреча будет уже трехсторонней — с участием и Трампа, и Путина, и Зеленского. На ней Вашингтон надеется заключить соглашение.

Как добавил госсекретарь, он лично присутствовал при телефонном разговоре лидеров России и США.

Ранее сообщалось, что Трамп начал готовить встречу Путина и Зеленского. Об этом стало известно после того, как хозяин Белого дома принял у себя лидеров Евросоюза (ЕС) и главу украинского государства в понедельник, 18 августа.

Во время обсуждений вопросов украинского урегулирования с европейскими главами и Зеленским Трамп лично остановил встречу, чтобы связаться по телефону с Путиным.