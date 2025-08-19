Названо возможное место встречи Путина и Зеленского

Reuters: Встреча Путина и Зеленского может пройти в Венгрии

Двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может пройти в Венгрии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в Венгрии», — передает агентство.

Кроме того, канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что встреча глав государств должна состояться в течение «ближайших двух недель».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, начал подготовку встречу Путина и Зеленского. Как уточнил глава Белого дома, после очной встречи российского и украинского лидеров могут состояться и трехсторонние переговоры, в которых уже будет задействован он сам.