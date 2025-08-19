Мир
02:10, 19 августа 2025Мир

Канцлер Германии подтвердил организацию встречи Путина и Зеленского

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил информацию об организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Его слова передает Bild.

«Встреча Путина и Зеленского должна состояться в течение ближайших двух недель. Нужно посмотреть, хватит ли у Путина смелости на это», — сказал он.

Немецкий канцлер также поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за желание обеспечить Украине гарантии безопасности. Мерц заключил, что РФ не может навязывать Киеву территориальные уступки.

Ранее Трамп начал готовить встречу Путина и Зеленского. Как уточнил американский президент, после очной встречи Путина и Зеленского могут состояться и трехсторонние переговоры, в которых уже будет задействован он сам.

