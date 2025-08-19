Канцлер Германии подтвердил организацию встречи Путина и Зеленского

Канцлер Германии Мерц подтвердил организацию встречи Путина и Зеленского

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил информацию об организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Его слова передает Bild.

«Встреча Путина и Зеленского должна состояться в течение ближайших двух недель. Нужно посмотреть, хватит ли у Путина смелости на это», — сказал он.

Немецкий канцлер также поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за желание обеспечить Украине гарантии безопасности. Мерц заключил, что РФ не может навязывать Киеву территориальные уступки.

Ранее Трамп начал готовить встречу Путина и Зеленского. Как уточнил американский президент, после очной встречи Путина и Зеленского могут состояться и трехсторонние переговоры, в которых уже будет задействован он сам.