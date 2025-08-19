Макрон назвал возможное место переговоров Путина и Зеленского

TF1: Макрон заявил, что Путин и Зеленский могут провести переговоры в Женеве

Следующий раунд российско-украинских переговоров с участием президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского может пройти в швейцарской Женеве. С таким заявлением в интервью телеканалу TF1 выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Возможно, Швейцария, я выступаю за Женеву. Или это будет другая страна. В прошлый раз двусторонние консультации проводились в Турции, в Стамбуле», — сказал глава государства.

Макрон, отвечая на вопрос журналистов, отверг Париж в качестве возможного места проведения саммита, как это было в 2019 году, поскольку, по его словам, сейчас «ситуация в другой стадии», и встречу необходимо провести на территории нейтрального государства.

17 марта 2023 года МУС выдал ордеры на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении инстанции говорится, что принятое решение якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.