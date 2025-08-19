Мир
22:24, 18 августа 2025Мир

Зеленский поблагодарил Трампа за карту с занятыми Россией территориями

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alex Brandon / AP

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность лидеру США Дональду Трамп за карту с утраченными территориями Украины, развернутую в Овальном кабинете на переговорах глав государств «один на один». Трансляция велась на официальном ресурсе Белого дома.

«Спасибо за карту, хорошая карта. Даже хочется забрать с собой», — заявил Зеленский.

О таком необычном способе Трампа надавить на украинского главу стало известно журналистам ранее. Напротив стола, за которым сидели президенты США и Украины, поставили карту, где были выделены контролируемые российскими Вооруженными силами (ВС) регионы.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась вечером в понедельник, 18 августа. Главной темой стало урегулирование кризиса на Украине. Разговор американского и украинского лидеров уже завершился, теперь Трамп принимает у себя лидеров европейских стран.

Глава Белого дома заявил, что президент России Владимир Путин на Аляске согласился на западные гарантии безопасности Украине. Зеленский, в свою очередь, подтвердил свою готовность к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным.

