Стало известно о необычном способе Трампа надавить на Зеленского

В Белом доме развернули карту Украины с утраченными территориями
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В Овальном кабинете Белого дома напротив стола, за которым сидели президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский, развернули большую карту Украины с утраченными территориями. О необычном способе давления сообщает телеканал BBC.

Утверждается, что на схеме восточная часть страны выделена розовым цветом — данные регионы контролируются российскими Вооруженными силами (ВС). Карта была выставлена после того, как журналисты покинули Овальный кабинет.

Отмечается, что это стало напоминанием о раскладе сил в конфликте на Украине. Канал подчеркивает, что так Трамп хочет усилить давление на Зеленского, чтобы тот отказался от претензий на эти территории и заключил мирное соглашение.

Ранее Трамп заявил, что Украина не будет состоять в НАТО. Он подчеркнул, что об этом шла речь еще задолго до президента России Владимира Путина.

