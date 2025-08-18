Трамп заявил о согласии Путина на гарантии безопасности Украине

Президент России Владимир Путин согласен на гарантии безопасности Украине. Об этом заявил глава США Дональд Трамп, передает РИА Новости.
По словам американского лидера, в ходе саммита на Аляске глава России выразил готовность принять западные гарантии безопасности для Киева. «И это главный вопрос, который нужно обсудить за этим столом. Кто чем будет заниматься», — подчеркнул Трамп.
Ранее американский президент призвал к встрече с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, она необходима для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине.
Зеленский, в свою очередь, заявил о готовности к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным.