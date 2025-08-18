Трамп заявил о согласии Путина на гарантии безопасности Украине

Трамп: Путин на Аляске согласился на западные гарантии безопасности Украине

Президент России Владимир Путин согласен на гарантии безопасности Украине. Об этом заявил глава США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

По словам американского лидера, в ходе саммита на Аляске глава России выразил готовность принять западные гарантии безопасности для Киева. «И это главный вопрос, который нужно обсудить за этим столом. Кто чем будет заниматься», — подчеркнул Трамп.

Ранее американский президент призвал к встрече с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, она необходима для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине.

Зеленский, в свою очередь, заявил о готовности к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным.