Трамп заявил о согласии Путина на гарантии безопасности Украине

Трамп: Путин на Аляске согласился на западные гарантии безопасности Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Президент России Владимир Путин согласен на гарантии безопасности Украине. Об этом заявил глава США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

По словам американского лидера, в ходе саммита на Аляске глава России выразил готовность принять западные гарантии безопасности для Киева. «И это главный вопрос, который нужно обсудить за этим столом. Кто чем будет заниматься», — подчеркнул Трамп.

Ранее американский президент призвал к встрече с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, она необходима для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине.

Зеленский, в свою очередь, заявил о готовности к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным.

