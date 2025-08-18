Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным

Зеленский заявил о готовности к трехсторонней встрече с Путиным и Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к трехсторонней встрече с президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Об этом он рассказал на встрече с Трампом в Белом доме, трансляцию ведет Times.

«Я готов принять участие в переговорах в формате трехстороннего диалога», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский допустил проведение выборов после окончания украинского конфликта. Переговоры президентов США и Украины начались в 20:15 по московскому времени и продлятся один час. После завершения беседы с Зеленским Трамп примет в Белом доме лидеров стран Европы.