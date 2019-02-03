Трамп задумался об отправке американских военных в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности отправки в Венесуэлу американских военных. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

«Я не хочу об этом говорить. Но, конечно, это возможно», — заявил американский лидер в ответ на вопрос журналистки о том, что могло бы побудить администрацию США направить военных в Венесуэлу. По словам Трампа, использование вооруженных сил в данной ситуации — «это один из вариантов».

Президент США также рассказал, что действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро несколько месяцев назад обратился к нему с просьбой о встрече, но он отказался. Как пояснил Трамп, его отказ был связан с тем, что ситуация уже «зашла слишком далеко».

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В конце января Мадуро заявил, что на протяжении долгого времени пытался установить контакт с Вашингтоном, но безуспешно. По его мнению, причиной этому стало то, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон запретил Трампу вести диалог с Каракасом.

23 января на фоне массовых протестов лидер оппозиции Венесуэлы и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства и призвал действующего главу государства Николаса Мадуро сложить с себя полномочия и провести новые выборы. В его поддержку высказались США, Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. Россия, Иран, Турция и Белоруссия поддержали Мадуро.

При этом Мадуро заявил, что за попыткой государственного переворота стоят американские политики.

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