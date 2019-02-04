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Мадуро обратился за помощью к Папе Римскому

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Избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро и папа римский Франциск

Избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро написал письмо папе римскому Франциску и попросил его помочь в разрешении кризиса в стране. Об этом он рассказал в интервью итальянскому телеканалу Sky Tg24.

«Я истинный христианин, и папа Франциск это знает. Я отправил ему письмо и попросил приложить все усилия, чтобы помочь нам в процессе укрепления и расширения диалога. Мы надеемся получить положительный ответ», — сказал Мадуро.

Ранее 4 февраля стало известно, что Италия заблокировала совместное заявление стран Евросоюза о признании лидера венесуэльской оппозиции и спикера парламента Хуана Гуайдо временным президентом.

1 февраля замминистра иностранных дел Италии Манлио ди Стефано заявил, что страна не станет поддерживать Гуайдо. По его словам, Италия придерживается принципа невмешательства ООН и выступает против того факта, что страна или группа стран могут определять внутреннюю политику другого государства.

Ряд европейских стран официально признал Гуайдо временным президентом страны. О таком решении уже сообщили Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония. Венесуэла пообещала пересмотреть свои отношения с этими государствами.

Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы 23 января. Его сразу признали США, позже — Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. Россия, Иран, Турция, и Белоруссия поддержали Мадуро.

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