Италия помешала ЕС признать Гуайдо

Италия заблокировала совместное заявление стран Евросоюза о признании лидера венесуэльской оппозиции и спикера парламента Хуана Гуайдо временным президентом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По их информации, Рим отказался поддерживать документ, в котором говорилось, что решение выразить поддержку оппозиционера принималось странами по отдельности. В нем указывалось, что «отдельные государства-члены ЕС признают» Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Также в общем заявлении содержался призыв к проведению свободных, справедливых и демократических президентских выборов.

Reuters также передает, что Гуайдо в интервью местным СМИ заявлял, что сделает все возможное, чтобы заручиться поддержкой Италии. Отмечалось, что в Риме не пришли к единому мнению по этому вопросу.

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Замминистра иностранных дел Италии Манлио ди Стефано ранее заявил, что страна отказалась признавать Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы. В Риме указывали, что выступают против того факта, что страна или группа стран могут определять внутреннюю политику других государств. В то же время президент страны Серджо Маттарелла призвал правительство поддержать оппозиционера.

Ранее 4 февраля ряд европейских стран официально признал Гуайдо временным президентом страны. О таком решении уже сообщили Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония. Венесуэла пообещала пересмотреть свои отношения с этими государствами.

2 февраля сообщалось, что Мадуро согласился провести досрочные выборы в Национальную ассамблею.

Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы 23 января. Его сразу признали США, позже — Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. Россия, Иран, Турция, и Белоруссия поддержали Мадуро.

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