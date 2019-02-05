Мадуро рассказал о решении остановить «безумие Трампа»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своем намерении остановить главу США Дональда Трампа. Об этом он рассказал в интервью RT.

«Я пользуюсь всеми средствами коммуникации, чтобы призвать весь мир остановить безумие Дональда Трампа. Венесуэла никогда не сдастся», — приводит его словам издание.

Он также сообщил журналистам, что хочет исполнить свой долг перед народом, несмотря ни на что. «Мне все равно, как я войду в историю: я не буду предателем, слабаком, который отвернулся от исторического долга перед своим народом», — сказал Мадуро.

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Ранее 5 февраля глава государства объявил, что ни один солдат-интервент не зайдет на территорию Венесуэлы, в стране не будет ни войны, ни государственного переворота. Он также заявил, что оппозиция под предводительством Хуана Гуайдо готовит интервенцию США в Венесуэлу.

3 февраля Трамп заявил, что не исключает отправки войск в Венесуэлу. До этого в Вашингтоне посоветовали Мадуро бежать из страны.

В Венесуэле идет борьба между избранным президентом Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, объявившим себя главой государства 23 января. Мадуро поддержали такие страны, как Россия, Италия, Турция и Иран. Оппозицию поддержали США, Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль и Австралия.

Ряд европейских стран также официально признал Гуайдо временным президентом страны. О таком решении уже сообщили Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония. Венесуэла пообещала пересмотреть свои отношения с этими государствами.

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