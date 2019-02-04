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Украина определилась с позицией по Венесуэле

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МИД Украины

Украина признает самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо лидером оппозиции и главой парламента. Киев призывает провести в государстве выборы, чтобы предотвратить разрешение политического кризиса силой. Об этом в понедельник, 4 февраля, заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко.

«От него [Гуайдо] и других руководителей политических сил Венесуэлы зависит возвращение к демократическому управлению в стране, в частности путем достижения договоренностей о проведении демократических и сертифицированных международными наблюдателями выборов», — подчеркнула Зеленко.

При этом ведомство не называет Гуайдо президентом.

Ранее в понедельник сообщалось, что Италия заблокировала совместное заявление ЕС о признании лидера венесуэльской оппозиции временным главой государства. До этого Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония объявили о поддержке Гуайдо.

Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы 23 января. Его сразу признали США, позже — Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. Россия, Иран, Турция и Белоруссия поддержали Мадуро.

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