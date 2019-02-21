Неизвестные напали на консульство Венесуэлы

Семь вооруженных людей атаковали генеральное консульство Венесуэлы в эквадорском Гуаякиле, передает ТАСС в четверг, 21 февраля.

Глава диппредставительства Фернандо Белло рассказал, что нападавшие забрали все консульские сборы, а также избили сотрудников. «[Они] издевались над нами из-за наших политических взглядов», — добавил он.

По данным эквадорской полиции, по факту нападения проводится расследование.

Уточняется, что ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что неизвестные также напали на посольство страны в Коста-Рике. Назначенная лидером оппозиции Хуаном Гуайдо на должность главы внешнеполитического ведомства Мариа Фариа в ответ сообщила, что она вместе с соратниками взяла под контроль здание венесуэльского посольства в Сан-Хосе.

23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его сразу признали США, а позднее — Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. Россия, Иран, Турция и Белоруссия поддержали Мадуро.

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