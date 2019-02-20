Венесуэла закрыла морскую границу с островами в Карибском море, которые входят в состав Нидерландов. Об этом объявила в среду, 20 февраля, вице-президент страны Делси Родригес, сообщает Reuters.

По ее словам, граница закрыта на неопределенный период времени. Это было сделано из-за планов венесуэльской оппозиции доставить гуманитарную помощь, в том числе предоставленную США, морским путем. Решение было принято после того, как власти острова Кюрасао согласились хранить груз на своей территории.

Родригес указала, что происходящее — «шоу, единственной целью которого является захват Венесуэлы». Она добавила, что закрытие границы также означает, что Каракас пересматривает свои отношения с островами Аруба, Кюрасао и Бонэйр.

До этого лидер венесуэльской оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом, заявил о планах доставить в страну продовольствие и медикаменты по суше и морю 23 февраля. Правительство Венесуэлы же заявляет, что помощь жителям не требуется, а экономические проблемы связаны исключительно с санкциями США.

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Ранее 20 февраля сообщалось, что Россия поставила Венесуэле помощь в виде медикаментов и оборудования по линии Всемирной организации здравоохранения. Груз прибыл в столичный аэропорт.

10 февраля в Колумбию прибыл первый американский самолет с продуктами и медикаментами для венесуэльцев. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что груз отравлен, и заблокировал его доставку.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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