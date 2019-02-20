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Россия помогла Венесуэле

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Россия поставила Венесуэле помощь в виде медикаментов. Об этом сообщил РИА Новости в среду, 20 февраля, дипломатический источник.

По его словам, груз уже находится в аэропорту венесуэльской столицы — Каракаса. «Речь идет о поставках наших медикаментов и оборудования по линии Всемирной организации здравоохранения», — рассказал собеседник агентства.

19 февраля действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что Россия отправила в страну 300 тонн гуманитарной помощи. Он отмечал, что помощь будет передана легально.

До этого в российском МИД возмутились гуманитарной помощью США Венесуэле и предложили вместо этого разблокировать счета венесуэльских госпредприятий в американских банках.

10 февраля в Колумбию прибыл первый американский самолет с продуктами и медикаментами для венесуэльцев. Позже Мадуро заявил, что груз отравлен, и заблокировал его доставку.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Ряд стран, включая США, многие государства ЕС и большинство латиноамериканских стран, признал его легитимным главой государства. Россия объявила о поддержке Мадуро.

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Предыстория: Венесуэла получит сотни тонн российской гуманитарной помощи
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