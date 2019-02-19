Венесуэла получит сотни тонн российской гуманитарной помощи

Россия отправила в Венесуэлу 300 тонн гуманитарной помощи. Об этом заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро, передает РИА Новости во вторник, 19 февраля.

По его словам, груз будет доставлен 20 февраля. Мадуро отметил, что помощь, в частности, медикаменты, будет передана легально и прибудет в международный аэропорт Каракаса.

18 февраля в российском МИД возмутились гуманитарной помощью США Венесуэле. Вместо этого, по словам представителя ведомства Марии Захаровой, «можно было бы снять блокировку счетов венесуэльских госпредприятий в американских банках на 11 миллиардов долларов или задействовать имеющие большой и неоценимый опыт в проведении подобных операций специализированные учреждения ООН».

Она отметила, что, возможно, речь идет о «срежиссированной провокации и спекулировании на благородной цели».

14 февраля в МИД заявили, что США готовят в Венесуэле провокацию с человеческими жертвами под прикрытием гуманитарного конвоя. 10 февраля в Колумбию прибыл первый американский самолет с продуктами и медикаментами для венесуэльцев. Позже Мадуро заявил, что груз отравлен, и заблокировал его доставку в Венесуэлу.

23 января на фоне массовых акций протеста в Венесуэле спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Его сразу признали США, Канада, ряд стран Латинской Америки. Позже к ним присоединились Германия, Франция, Великобритания и другие европейские государства. Россия выразила поддержку Мадуро.

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