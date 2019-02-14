Россия рассказала о готовящейся провокации США в Венесуэле

США могут готовить в Венесуэле провокацию с человеческими жертвами под прикрытием конвоя с гуманитарной помощью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает «Интерфакс».

«Давайте не будем обманываться, обманывать других — под прикрытием гуманитарного конвоя готовится провокация, в том числе с жертвами. И нужна она в качестве предлога для силовой акции извне. И это все должны четко понимать», — сказала Захарова.

Официальный представитель добавила, что гуманитарную помощь Венесуэле стоило бы оказать по линии ООН, так как та действует «на основе богатого опыта и в русле принципов беспристрастности, нейтральности, независимости и гуманности».

Материалы по теме Наследие команданте Чавеса Он вел Венесуэлу к торжеству социализма, а привел к нищете и революции

Она также призвала другие страны «воздержаться от шагов и заявлений, способных спровоцировать эскалацию напряженности в Венесуэле», в частности — от призывов к вооруженным силам страны вовлекаться во внутреннее противостояние.

10 февраля первая партия гуманитарной помощи для граждан Венесуэлы прибыла в город Кукута в Колумбии. США направили венесуэльцам медикаменты и высокобелковую пищу в ответ на просьбу самопровозглашенного временного президента страны Хуана Гуайдо. Мадуро приказал военным заблокировать границу с Колумбией, чтобы грузовики с гуманитарной помощью не смогли ее пересечь.

Лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом 23 января. В это время в Венесуэле проходили массовые протесты. Ряд стран, включая США, многие государства ЕС и большинство латиноамериканских, признал его легитимным главой государства. Россия объявила о поддержке Мадуро.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!