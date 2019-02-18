Россию возмутила гуманитарная помощь венесуэльцам

Россия считает провокацией доставку некой гуманитарной помощи в Венесуэлу. Такое заявление сделали в российском МИД, передает ТАСС.

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, вместо «ввоза помощи [Соединенными Штатами] на пару сотен миллионов долларов можно было бы снять блокировку счетов венесуэльских госпредприятий в американских банках на 11 миллиардов долларов или задействовать имеющие большой и неоценимый опыт в проведении подобных операций специализированные учреждения ООН».

«Вопросы отпадают, если речь идет о срежиссированной провокации и спекулировании на благородной цели», — сказала она. Захарова также отметила, что «непростая история региона выработала там стойкую аллергию к иностранному военному вмешательству, которое приходило, как правило, со стороны США».

14 февраля в МИД заявили, что США готовят в Венесуэле провокацию с человеческими жертвами под прикрытием гуманитарного конвоя. 10 февраля в Колумбию прибыл первый американский самолет с продуктами и медикаментами для венесуэльцев. Позже венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что груз отравлен, и заблокировал его доставку в Венесуэлу.

23 января на фоне массовых акций протеста в Венесуэле спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Его сразу признали США, Канада, ряд стран Латинской Америки. Позже к ним присоединились Германия, Франция, Великобритания и другие европейские государства. Россия выразила поддержку Мадуро.

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