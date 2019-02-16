США заявили о тайных переговорах венесуэльских генералов с оппозицией

Военные Венесуэлы ведут переговоры с оппозицией, заявил в субботу, 16 февраля, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу Fox News.

«Ключевые генералы, ведущие фигуры, поддерживающие [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, ведут постоянный диалог с оппозицией, – заявил Болтон. – Это не на поверхности, но переговоры идут».

Советник Трампа отметил, что в Венесуэле 2 тысячи генералов – больше, чем в странах НАТО, и это является причиной коррупции.

Мадуро со своей стороны призвал США оставить его страну в покое. «Руки прочь от Венесуэлы, Дональд Трамп. И Венесуэла расцветет», – заявил он.

14 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США готовят в Венесуэле провокацию с человеческими жертвами под прикрытием гуманитарного конвоя. 10 февраля в Колумбию прибыл первый американский самолет с продуктами и медикаментами для венесуэльцев. Позже Мадуро заявил, что груз отравлен, и заблокировал его доставку в Венесуэлу.

23 января на фоне массовых акций протеста в Венесуэле спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Его сразу признали США, Канада, ряд стран Латинской Америки. Позже к ним присоединились Германия, Франция, Великобритания и другие европейские государства. Россия выразила поддержку Мадуро.

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