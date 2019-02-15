Подготовку вторжения американцев в Венесуэлу опровергли

В Доминиканской Республике опровергли информацию о прилете в страну американских военных самолетов для подготовки вторжения в Венесуэлу. Об этом говорится в заявлении МИД страны, передаетТАСС.
В сообщении отмечается, что данные Кубы о приземлении на базе ВВС Сан-Исидро американских самолетов, которые якобы готовятся участвовать в военных действиях против Венесуэлы, неверны.
В МИД подчеркнули, что страна привержена принципу невмешательства во внутренние дела других государств. Ведомство также выразило надежду на мирное разрешение кризиса путем проведения свободных выборов.
О вылетах американских военно-транспортных самолетов в сторону стран Карибского бассейна сообщили 14 февраля в МИД Кубы. По данным дипломатов, полеты были осуществлены между 6 и 10 февраля.
Ранее в МИД России заявили, что США могут готовить в Венесуэле провокацию с человеческими жертвами под прикрытием конвоя с гуманитарной помощью.
В тот же день избранный венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что гумпомощь из США отравлена и непригодна к употреблению. Первая партия с медикаментами и высокобелковыми продуктами прибыла в город Кукута в Колумбии 10 февраля в ответ на просьбу самопровозглашенного временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Мадуро приказал военным заблокировать границу, чтобы грузовики не смогли ее пересечь.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Ряд стран, включая США, многие государства ЕС и большинство латиноамериканских стран, признал его легитимным главой государства. Россия объявила о поддержке Мадуро.