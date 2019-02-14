Американские военные самолеты заметили над Латинской Америкой

В МИД Кубы сообщили о вылетах американских военно-транспортных самолетов в сторону стран Карибского бассейна. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, передает в четверг, 14 февраля, РИА Новости.

По данным дипломатов, полеты были осуществлены между 6 и 10 февраля. «Вероятно, без ведома правительств этих стран», — говорится в заявлении. Они вылетели в направлении аэропорта Рафаэль Миранда в Пуэрто-Рико, базы ВВС Сан-Исидро в Республике Доминикана и других Карибских островов, имеющих стратегическое расположение.

Согласно документу, самолеты отправились с американских военных баз, где расположены подразделения сил спецназначения и морской пехоты, которые применяются «для проведения тайных операций, включая операции против глав других государств».

Власти Кубы подчеркнули, что осуждают действия Вашингтона, и назвали их «подготовкой военной авантюры» в Венесуэле под видом гуманитарной помощи.

Материалы по теме Наследие команданте Чавеса Он вел Венесуэлу к торжеству социализма, а привел к нищете и революции

Ранее 14 февраля избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что гуманитарная помощь из США отравлена и непригодна к употреблению. Его источники в Колумбии сообщают, что прибывший туда груз испорчен и заражен. Мадуро считает, что США и оппозиция Венесуэлы предоставляют населению гуманитарную помощь, чтобы унизить страну.

Первая партия гуманитарной помощи для граждан Венесуэлы прибыла в город Кукута в Колумбии 10 февраля. США направили венесуэльцам медикаменты и высокобелковую пищу в ответ на просьбу самопровозглашенного временного президента страны Хуана Гуайдо. Мадуро приказал военным заблокировать границу с Колумбией, чтобы грузовики с гуманитарной помощью не смогли ее пересечь.

Лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом 23 января. В это время в Венесуэле проходили массовые протесты. Ряд стран, включая США, многие государства ЕС и большинство латиноамериканских, признал его легитимным главой государства. Россия объявила о поддержке Мадуро.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!