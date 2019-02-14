Мадуро планировали свергнуть за день

Венесуэльская оппозиция и власти США были уверены, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро крайне быстро уйдет с поста после того, как спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласит себя временным главой государства. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Ожидалось, что операция займет всего 24 часа, рассказал изданию бывший сотрудник американской администрации. «Люди, разработавшие план в Каракасе и представившие его здесь [в Вашингтоне], "продали" его с обещанием, что если Гуайдо сделает шаг, а [страны Южной Америки] и США окажут поддержку, то военные перейдут на другую сторону и Мадуро уйдет», — пояснил собеседник.

Однако прошло уже три недели, президент Венесуэлы по-прежнему удерживает власть, а положение в стране становится все более безвыходным, пишет газета. Как отмечается, это значительно повышает шансы на восстание и вооруженные столкновения, а также усиление кризиса, в том числе из-за экономических санкций США.

Президент аналитического центра «Межамериканский диалог» Майкл Шифтер считает, что подобная ситуация на протяжении полугода окажется крайне разрушительной. По его словам, это приведет к резкому росту числа беженцев из Венесуэлы во всей Южной Америке.

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The Wall Street Journal отмечает, что к столкновениям может привести ситуация вокруг гуманитарной помощи из США. Оппозиция требует пропустить груз из Колумбии, в то время как лояльные Мадуро военные блокируют границу.

Ранее в МИД России заявили, что США могут готовить в Венесуэле провокацию с человеческими жертвами под прикрытием конвоя с гуманитарной помощью.

До этого Мадуро сообщил, что груз из США отравлен и непригоден к употреблению. По его словам, помощь испорчена, заражена и вообще не нужна его стране.

10 февраля первая партия гумпомощи для граждан Венесуэлы прибыла в город Кукута в Колумбии. США направили венесуэльцам медикаменты и высокобелковую пищу в ответ на просьбу Гуайдо. Мадуро приказал военным заблокировать границу с Колумбией, чтобы грузовики с гуманитарной помощью не смогли ее пересечь.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Ряд стран, включая США, многие государства ЕС и большинство латиноамериканских стран, признал его легитимным главой государства. Россия, Иран, Мексика и Турция объявили о поддержке Мадуро.

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