США рассказали об отсутствии российских войск в Венесуэле

Соединенные Штаты не видят признаков присутствия российских военных в Венесуэле. Об этом на слушаниях в палате представителей заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, сообщает РИА Новости.

«Вы знаете, что были факты привлечения военной авиации, но признаков присутствия их войск нет», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста. На вопрос о возможном применении Россией в Венесуэле элементов гибридной войны он ответил, что «такая опасность всегда существует»

10 декабря 2018 года в Венесуэлу прилетели российские самолеты — два бомбардировщика Ту-160, транспортный Ан-124 и дальнемагистральный Ил-62. Они участвовали в совместных полетах с ВВС Венесуэлы, после чего вернулись в Россию.

В конце января, во время политического кризиса в Венесуэле, из России якобы вылетели сотрудники ЧВК для охраны президента Николаса Мадуро. В Кремле эту информацию отвергают.

23 января на фоне массовых протестных выступлений спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом. Его признали США, Канада и ряд стран Латинской Америки. Москва поддержала Мадуро. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Мадуро, который состоялся 24 января, назвал нарушением норм международного права вмешательство других стран в ситуацию в республике. Он также призывал решить вопрос мирным путем.

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