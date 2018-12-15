Полет российских бомбардировщиков над Карибским морем сняли на видео

Минобороны опубликовало на YouTube видео полета российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, отправленных в Венесуэлу, над водами Карибского моря. Пилоты провели в небе почти десять часов.

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«На некоторых этапах маршрута российские ракетоносцы работали совместно с истребителями Су-30 и F-16 Национальной Боливарианской военной авиации. Летчики двух стран отработали взаимодействие при выполнении полетных заданий», — отмечает ведомство под роликом.

В южноамериканскую страну были направлены два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военный транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 российских воздушно-космических сил (ВКС). Как передает ТАСС, 14 декабря они покинули государство и полетели на домашнюю базу.

Ту-160, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла, является самым крупным, мощным и тяжелым боевым сверхзвуковым самолетом в мире.

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