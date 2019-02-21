В Венесуэле научат бизнес дружить с Россией

Правительство действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро поручило руководителям 50 местных компаний открыть банковские счета в России, Турции, Китае и Индии, а также начать строить отношения с поставщиками в этих странах, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Сообщается, что в министерстве финансов начнут проводить семинары, на которых менеджеров научат открывать иностранные счета. Также их предупредили о том, что попытки сорвать производство с целью дестабилизации правительства будут преследоваться.

На встрече, проведенной в понедельник вице-президентом по вопросам экономики Тареком Эль Айсами и министром внутренних дел Уильямом Контрерасом, руководству компаний дали распоряжение не повышать цены, поскольку инфляция начала замедляться.

Ранее сообщалось о том, что Газпромбанк заморозил счета государственной нефтяной компания Венесуэлы PDVSA из-за риска введения США санкций. Позднее компания опровергла эту информацию.

В Венесуэле продолжается борьба между избранным президентом Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, который объявил себя главой государства 23 января. Мадуро поддержали Россия, Иран и Турция; оппозиционера — США, Канада, несколько государств Латинской Америки и более десяти стран Евросоюза.

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