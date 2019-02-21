Мадуро объяснил политику Трампа

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что нынешняя политика США в отношении его страны связана с грядущими в 2020 году выборами американского президента. Об этом он рассказал в интервью Hispan TV.

По словам Мадуро, рейтинги Трампа показывают, что на следующих выборах его легко обойдут кандидаты от Демократической партии. Из-за этого американский лидер находится в отчаянии и считает, что улучшит свои позиции воинственными действиями и риторикой в отношении Венесуэлы, Кубы и Никарагуа. Это «более чем необычная форма, отвратительный способ начать избирательную кампанию», заявил венесуэльский президент.

Он добавил, что истинное желание Трампа — доминирование и покорение Венесуэлы — связано с богатством страны, у которой есть нефть, газ и другие полезные ископаемые.

В то же время свою страну Мадуро назвал сплоченной и единой в отпоре заявлениям американского президента. «Во всех опросах говорится, что более 90 процентов венесуэльцев отвергают любое военное вторжение США, любую угрозу военной агрессии», —- подчеркнул он.

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20 февраля советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что правлению президента Никарагуа Даниэля Ортеги скоро придет конец. По его словам, в США считают, что дни нынешнего главы государства «сочтены, и народ вскоре будет свободен».

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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