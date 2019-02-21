Венесуэла закрыла границу с Бразилией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть границу с Бразилией. Об этом он сообщил в эфире государственного телевидения, пишет The Washington Post.

Венесуэльский лидер также заявил, что рассматривает возможность закрытия границы с Колумбией.

Решение принято на фоне заявлений оппозиции о планах забрать груз с гуманитарной помощью из соседних стран. В частности, сообщалось о намерении собрать и направить для этого специальные колонны к границе.

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20 февраля Венесуэла закрыла на неопределенный период времени морскую границу с островами в Карибском море, которые входят в состав Нидерландов. Это было сделано из-за планов венесуэльской оппозиции доставить гуманитарную помощь, в том числе предоставленную США, морским путем.

До этого лидер венесуэльской оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом, заявил о планах доставить в страну продовольствие и медикаменты по суше и морю 23 февраля. Правительство Венесуэлы же заявляет, что помощь жителям не требуется, а экономические проблемы связаны исключительно с санкциями США.

10 февраля в Колумбию прибыл первый американский самолет с продуктами и медикаментами для венесуэльцев. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что груз отравлен, и заблокировал его доставку.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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