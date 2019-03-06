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Новые санкции США ударят по газовой отрасли России

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Американский законопроект «О защите безопасности США от агрессии Кремля», который предполагает введение нового пакета санкций, может нанести урон российской газовой отрасли. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Хотя напрямую газ упоминается в документе лишь применительно к СПГ-проектам, которые Россия реализует за рубежом, законопроект угрожает и отечественным проектам российских газовых компаний. Дело в том, что используемый в документе термин crude oil в понимании США включает в себя не только нефть, но и газовый конденсат.

Отмечается, что из-за этой неточности — умышленной или случайной — СПГ-проекты «Новатэка» оказались под угрозой. Также может пострадать и «Газпром».

Как именно следует толковать упомянутый термин, авторы законопроекта не разъяснили. «Широта и неопределенность терминов могут быть гораздо более эффективными с точки зрения достижения целей законопроекта», — считает юрист нефтегазового американского агентства K&L Gates Джеффри Оренштайн.

О новой волне антироссийских санкций стало известно в середине февраля. Соответствующий законопроект пока не принят.

Согласно документу, президент США сможет наложить санкции против любого инвестора в совместные с Россией проекты по добыче СПГ за пределами России. Также документ предусматривает санкции за участие в новых проектах по добыче нефти в России.

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